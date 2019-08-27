Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Ха-Шейхуна

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-27T12:32:47+03:00

В Сирии мирные жители возвращаются в город Ха-Шейхуна Фото: REUTERS

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В сирийский город Ха-Шейхуна в провинции Идлиб начали возвращаться мирные жители. Полностью освободить эту стратегически важную местность удалось только в середине августа.

Через Хан-Шейхун проходит автомагистраль, соединяющая Идлиб, Алеппо и Дамаск, поэтому боевики старались удержать город изо всех сил. Однако после решительной атаки правительственных войск, террористы вынуждены были бежать на север провинции Хама, понеся крупные потери, пишет сайт телеканала «Звезда».

По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Равиля Мугинова, первым делом в регионе начались восстановительные работы. Специалисты уже проводят в здания электричество, а в мечети уже наведен порядок. Российские военные доставили в регион гуманитарную помощь.

«Когда мы ехали, то видели, что дороги уже залатали, асфальт положили, стараются убрать мусор», — цитирует Мугинова ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU