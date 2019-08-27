2019-08-27T12:40:34+03:00
Общество

В министерстве юстиции обжалуют решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Решение Европейского суда по правам человека не вступило в силу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей Магнитский. Фото ИТАР-ТАСС Фонд Hermitage CapitalСергей Магнитский. Фото ИТАР-ТАСС Фонд Hermitage CapitalФото: ТАСС
Изменить размер текста:

В течение трех месяцев минюст примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Сергея Магнитского. Во вторник 26 августа ЕСПЧ вынесло решение о том, что Россия нарушила несколько пунктов Европейской конвенции: не обеспечила право на жизнь юристу фонда Hermitage Capital, не достаточно расследовала дело о его гибели.

Представителями Магнитского выступают вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская. Согласно постановлению ЕСПЧ, им виновная сторона обязана выплатить 34 тысячи евро.

- Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в Большой Палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока, - приводит цитату представителей министерства юстиции ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Магнитский мог быть отравлен диверсионными химическими веществами. Они вызывают острую печеночную недостаточность и картина смерти выглядит естественно. Главным подозреваемым поэтому преступлению считается глава фонда Hermitage Capital Уильяа Браудер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лукашенко встретится с Болтоном на текущей неделе
ЦБ и Минфин представят новую систему пенсионных накоплений
Средний возраст россиян-автовладельцев составил 37 лет
После инфаркта Петру Мамонову назначили вторую операцию
Борисов рассказал о предстоящем серийном выпуске самолета МС-21
На авиавыставке МАКС президент Турции оценил новый российский истребитель Су-57
Поработал - поспи: каждый пятый работодатель в России поддерживает идею введения сиесты
СК возбудил новое уголовное дело против экс-министра Абызова
Евгения Медведева ответила на критику Татьяны Тарасовой о своих показательных программах
"Половину работы не показывают": Евгения Медведева учит японский язык, но не хочет пока на нем говорить
Второй детский технопарк открылся на Вологодчине
Евгения Медведева: Тренеры назвали новую программу лучшей в карьере
Евгения Медведева: В Канаде я очень скучаю по России. Сильно. Все мои близкие остались тут
Болтон прибыл в Киев с официальным визитом
В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся
В Россию запретили ввозить вещества, разрушающие озоновый слой
Белуха на камеру доказала превосходство над людьми
Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Ха-Шейхуна