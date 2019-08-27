В министерстве юстиции обжалуют решение ЕСПЧ по делу Магнитского

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-27T12:40:34+03:00

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В течение трех месяцев минюст примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Сергея Магнитского. Во вторник 26 августа ЕСПЧ вынесло решение о том, что Россия нарушила несколько пунктов Европейской конвенции: не обеспечила право на жизнь юристу фонда Hermitage Capital, не достаточно расследовала дело о его гибели.

Представителями Магнитского выступают вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская. Согласно постановлению ЕСПЧ, им виновная сторона обязана выплатить 34 тысячи евро.

- Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в Большой Палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока, - приводит цитату представителей министерства юстиции ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Магнитский мог быть отравлен диверсионными химическими веществами. Они вызывают острую печеночную недостаточность и картина смерти выглядит естественно. Главным подозреваемым поэтому преступлению считается глава фонда Hermitage Capital Уильяа Браудер.

ИСТОЧНИК KP.RU