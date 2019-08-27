СК возбудил новое уголовное дело против экс-министра Абызова

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-27T12:59:03+03:00

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В отношении экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

«26 августа следователь ознакомил Абызова с постановлением о возбуждении в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). Обвинение пока ему не предъявлено», - цитирует ТАСС слова адвоката.

Напомним, Экс-министру и его помощникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела не признают, сотрудничать со следствием отказываются. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Абызова до 25 октябре, а следствия по делу – до декабря 2019 года. Стоимость арестованного имущества обвиняемого составляет более 27 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU