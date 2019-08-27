Поработал - поспи: каждый пятый работодатель в России поддерживает идею введения сиесты

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-27T13:33:21+03:00

Только 20 процентов работодателей хотят, чтобы работник спал во время рабочего дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но большинство работодателей все же против дневного сна сотрудников

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На волне обсуждения четырехдневной рабочей недели, исследователи общественного мнения из компании Superjob решили выяснить, как россияне относятся к сиесте. На юге Европы дневной сон посреди рабочего дня – вещь вполне обычная. В России, как оказалось, гораздо больше противников, чем сторонников полуденного отдыха.

Идею введения сиесты не поддерживают 57 процентов опрошенных работодатеей. И только 20 процентов, это почти каждый пятый, согласились бы на увеличенный обеденный перерыв, чтобы работники могли хорошенько вздремнуть перед тем, как вновь примутся за работу.

Причем работодателей, лояльно относящихся к сиесте, стало больше – в 2014 году аналогичный опрос показал, что сторонников этой идеи всего 14 процентов.

С идеей ввести в России сиесту в 2010 году выступал главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Против выступили юристы. Оказалось, нынешнее трудовое законодательство не позволяет увеличить время обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU