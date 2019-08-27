Поработал - поспи: каждый пятый работодатель в России поддерживает идею введения сиесты
На волне обсуждения четырехдневной рабочей недели, исследователи общественного мнения из компании Superjob решили выяснить, как россияне относятся к сиесте. На юге Европы дневной сон посреди рабочего дня – вещь вполне обычная. В России, как оказалось, гораздо больше противников, чем сторонников полуденного отдыха.
Идею введения сиесты не поддерживают 57 процентов опрошенных работодатеей. И только 20 процентов, это почти каждый пятый, согласились бы на увеличенный обеденный перерыв, чтобы работники могли хорошенько вздремнуть перед тем, как вновь примутся за работу.
Причем работодателей, лояльно относящихся к сиесте, стало больше – в 2014 году аналогичный опрос показал, что сторонников этой идеи всего 14 процентов.
С идеей ввести в России сиесту в 2010 году выступал главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Против выступили юристы. Оказалось, нынешнее трудовое законодательство не позволяет увеличить время обеда.
ИСТОЧНИК KP.RU