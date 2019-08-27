Борисов рассказал о предстоящем серийном выпуске самолета МС-21
Вице-премьер России Юрий Борисов надеется, что серийный выпуск пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2021 году.
«Надеюсь, что мы будем идти по графику, в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», - сказал вице-премьер на авиасалоне МАКС-2019.
Борисов также сообщил, что посетил павильон Объединенной двигателестроительной корпорации, где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. «Очень хороший взят объем работы ими», - заявил он.
Напомним, в феврале этого года запуск серийного производства МС-21 был перенесен на конец 2020 года, что было связано с переходом на отечественные композитные материалы. Позже министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году начнутся испытания лайнера.
Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.
ИСТОЧНИК KP.RU