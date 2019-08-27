2019-08-27T13:29:45+03:00
Общество

Борисов рассказал о предстоящем серийном выпуске самолета МС-21

Вице-премьер надеется, что сертификация пассажирского лайнера будет завершена к концу 2020 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МАКС-2019 станет местом мировой премьеры новейшего российского пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21. Фото: Марина Лысцева/ТАССМАКС-2019 станет местом мировой премьеры новейшего российского пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Вице-премьер России Юрий Борисов надеется, что серийный выпуск пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2021 году.

«Надеюсь, что мы будем идти по графику, в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», - сказал вице-премьер на авиасалоне МАКС-2019.

Борисов также сообщил, что посетил павильон Объединенной двигателестроительной корпорации, где представлен сертифицированный двигатель ПД-14. «Очень хороший взят объем работы ими», - заявил он.

Напомним, в феврале этого года запуск серийного производства МС-21 был перенесен на конец 2020 года, что было связано с переходом на отечественные композитные материалы. Позже министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году начнутся испытания лайнера.

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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