ЦБ и Минфин представят новую систему пенсионных накоплений

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-27T13:35:42+03:00

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Министерство финансов совместно с Центральным банком предложат новую систему формирования пенсионных накоплений. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем, наверное, через неделю объявим вам все детали. Эта концепция точно не будет называться ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), - приводит его слова ТАСС.

При этом, он отметил, что новая система полностью строится на основе ИПК, меняется только название. Согласно ней, пенсионные накопления должны стать собственностью граждан. Исходя из этого, граждане смогут направлять средства в негосударственные пенсионные фонды как через работодателей, так и самостоятельно. Предполагается, что работники будут отчислять в фонды 6% от своей зарплаты. При этом, они могут в любой момент отказаться от уплаты или же снизить сумму отчислений.

Основное отличие новой концепции от ИПК – добровольность. Граждане смогут сами решать выступать им в эту систему или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU