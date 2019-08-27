Макрон: Европа должна глубоко переосмыслить отношения с Москвой

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-27T14:01:57+03:00

Владимир Путин и Эммануэль Макрон после переговоров в резиденции президента Франции на Лазурном берегу, 20 августа 2019 г. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Европейским странам необходимо глубоко переосмыслить новые отношения с Москвой, без которой невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Соответствующие заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив «конец западной гегемонии в мире».

«Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново. Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», - заявил французский лидер, выступая на совещании послов республики.

Макрон заявил, что без новых отношений с Россией Европа останется с «напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны».

Лидер Франции также сообщил, что главы МИД и Министерства вооруженных сил республики через несколько дней отправятся на переговоры в Москву.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин встретился со своим французским коллегой, с которым они около трех часов обсуждали вопросы отношений двух стран, пожары в Сибири, ситуацию в Сирии, на Украине. После встречи Макрон написал в соцсетях пост на русском языке о том, что Россия – «глубоко европейская страна».

ИСТОЧНИК KP.RU