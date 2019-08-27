ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию
1 сентября информационное агентство ТАСС отметит свое 115-летие. По этому поводу издание решило выпустить редкий конверт. На нем изображен земной шар – знаменитая скульптура, находящаяся над входом в здание ТАСС. Весь рисунок выполнен акварелью, а его автором является художница Анастасия Збуцкая.
ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летиюФото: Иван МАКЕЕВ
27 августа состоялась торжественная церемония гашения конверта. В ней приняли участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Тираж конверта - миллион экземпляровФото: Иван МАКЕЕВ
Специально для юбилейного конверта была изготовлена печать с логотипом «ТАСС» и датой: 27 августа 2019 года. Купить такой сувенир можно уже сейчас в любом отделении Почты России. Но стоит поторопиться. Конверты выпущены в ограниченном количестве – 1 миллион экземпляров.
ИСТОЧНИК KP.RU