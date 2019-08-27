2019-08-27T14:30:19+03:00
Общество

ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию

Тираж конверта - миллион экземпляров
Иван МАКЕЕВАнастасия ЗЫРЯНОВА
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27 августа состоялась торжественная церемония гашения конверта27 августа состоялась торжественная церемония гашения конвертаФото: Иван МАКЕЕВ
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1 сентября информационное агентство ТАСС отметит свое 115-летие. По этому поводу издание решило выпустить редкий конверт. На нем изображен земной шар – знаменитая скульптура, находящаяся над входом в здание ТАСС. Весь рисунок выполнен акварелью, а его автором является художница Анастасия Збуцкая.

ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летиюФото: Иван МАКЕЕВ

27 августа состоялась торжественная церемония гашения конверта. В ней приняли участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Тираж конверта - миллион экземпляров Фото: Иван МАКЕЕВ

Тираж конверта - миллион экземпляровФото: Иван МАКЕЕВ

Специально для юбилейного конверта была изготовлена печать с логотипом «ТАСС» и датой: 27 августа 2019 года. Купить такой сувенир можно уже сейчас в любом отделении Почты России. Но стоит поторопиться. Конверты выпущены в ограниченном количестве – 1 миллион экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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