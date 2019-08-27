Многодетная мать впала в кому после укуса комара

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-27T14:36:28+03:00

Во время операции у женщины остановилось сердце Фото: The Mirror

Насекомое занесло в организм женщины плотоядные бактерии, которые начали буквально пожирать ткани и мышцы

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Ким Робинсон из Лондона не дауншифтер и не попала под нож хирурга, презирающего стерильность. Однако, она на своем печальном опыте узнала, что такое некротический фасциит. Плотоядные бактерии в организм 25-летней женщины занес обычный комар.

На укус мама четырех детей даже не обратила внимание. Кожа на лодыжке сперва просто зудела. Но со временем нога начала опухать, что не заметить было уже сложно.

- Я думала, мне просто нужны антибиотики, - рассказала женщина The Mirror. – Потом появились новые симптомы – я начала терять сознание.

Муж женщины отвез ее в больницу, где Ким поставили диагноз и стали готовить к ампутации ноги.

- Я сказала: «Если вам нужно ампутировать мою ногу, не будите меня».

Ким нужна новая операция по пересадке кожи Фото: The Mirror

Медики сумели спасти ногу пациентки, во время операции они удалили зараженный участок кожи.

Плотоядные бактерии, попадая в организм, уничтожают не только мягкие ткани человека, но и мышцы. Обычно инфекцией заражаются на операционном столе, во время инъекций нестерильными шприцами, а также от насекомых, как случае с Ким.

Женщина сначала не обратила внимания на укус Фото: The Mirror

Во время операции у нее остановилось сердце. Женщину перевели в состояние искусственной комы на пять дней. Когда она пришла в себя, то ей пришлось заново учиться говорить, есть и ходить, ведь во время остановки сердца мозг находился без кислорода несколько минут и клетки стали отмирать.

Ким рада тому, что осталась жива. Но ей предстоит 12-часовая операция по пересадке кожи на ноге. Правда, когда женщина на нее решится не известно, она боится, что сердце остановится вновь и ее четверо детей останутся без матери.

ИСТОЧНИК KP.RU