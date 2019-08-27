2019-08-27T16:19:43+03:00
Общество

Пенсионерам-льготникам оплатят проезд по стране даже на отдых за границей

Размер средней выплаты предположительно составит около 13 тысяч рублей.
Людмила КАЮМОВА
Поделиться:
Для заграничного отпуска, также как и для отдыха внутри страны, будет компенсироваться только часть средств, потраченных льготниками-пенсионерами на дорогу.Для заграничного отпуска, также как и для отдыха внутри страны, будет компенсироваться только часть средств, потраченных льготниками-пенсионерами на дорогу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Минтруд предложил оплачивать пенсионерам Крайнего Севера часть проезда до места отдыха не только на территории России, но и за её пределами. На данный момент такая компенсация распространяется только на дорогу во время отпуска внутри страны.

В 2018 году 13,5 тысяч пенсионеров обратилось за компенсацией проезда по стране, направляясь отдыхать заграницу. Несмотря на то, что ПФР отказывал им, в 99% случаях они успешно оспаривали этот отказ в суде. Средний размер выплаты, установленный в судебном порядке, составил 13 200 рублей.

По данным газеты Коммерсанта, для заграничного отпуска, также как и для отдыха внутри страны, будет компенсироваться только часть средств, потраченных льготниками на дорогу. Выплату можно будет получить наличными деньгами или в виде билетов на поезд, самолет или корабль.

Ранее сайт kp.ru сообщал о дополнительной индексации пенсий, в результате чего надбавки для малоимущих коснулись около 5 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» выпустили футболки в честь севшего в поле А321, правда, с ошибками
Персональные данные почти всех сотрудников РЖД утекли в сеть
Эрдоган одобрил предложение Рогозина отправить на МКС турецкого астронавта
Паоло Коэльо извинился перед французским народом за слова президента Бразилии о жене Макрона
В Арктике открыли пять новых островов
Россия сможет поставлять говядину в Бразилию: доступ на рынок получали четыре года
На администрацию Трампа подали в суд из-за постановления о мигрантах
Секретарь СНБО Украины провел деловую встречу с Джоном Болтоном
Более 20 вузов и институтов должны вернуть неосвоенные миллионы
Модель обвила кошку в рассылке своих обнаженных фото
Макрон заявил о том, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
Видео полета МС-21 на МАКС-2019: Самолет впервые поднялся в небо на глазах у публики
В школы предлагают вернуть бесплатные обеды
Жертвами ДТП с двумя авторикшами в Индии стали 16 человек
Россияне назвали «Т-34» и «Движение вверх» самыми удачными отечественными фильмами последних лет
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Многодетная мать впала в кому после укуса комара
ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию
Зеленский предложил Алексея Гончарука в качестве нового премьер-министра Украины