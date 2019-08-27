Пенсионерам-льготникам оплатят проезд по стране даже на отдых за границей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-27T16:19:43+03:00

Для заграничного отпуска, также как и для отдыха внутри страны, будет компенсироваться только часть средств, потраченных льготниками-пенсионерами на дорогу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Минтруд предложил оплачивать пенсионерам Крайнего Севера часть проезда до места отдыха не только на территории России, но и за её пределами. На данный момент такая компенсация распространяется только на дорогу во время отпуска внутри страны.

В 2018 году 13,5 тысяч пенсионеров обратилось за компенсацией проезда по стране, направляясь отдыхать заграницу. Несмотря на то, что ПФР отказывал им, в 99% случаях они успешно оспаривали этот отказ в суде. Средний размер выплаты, установленный в судебном порядке, составил 13 200 рублей.

По данным газеты Коммерсанта, для заграничного отпуска, также как и для отдыха внутри страны, будет компенсироваться только часть средств, потраченных льготниками на дорогу. Выплату можно будет получить наличными деньгами или в виде билетов на поезд, самолет или корабль.

Ранее сайт kp.ru сообщал о дополнительной индексации пенсий, в результате чего надбавки для малоимущих коснулись около 5 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU