СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-27T17:57:16+03:00

В Пекине не смог взлететь пассажирский самолет из-за сильного задымления в салоне Фото: twitter.com

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Из пекинского аэропорта в Токио не смог вылететь пассажирский самолет на рейс CA183 из-за сильного задымления самолета.

Сообщается, что пассажиров оперативно эвакуировали. Ранее командир авиасудна заметил проблему и выключил двигатели.

На данный момент в настоящее время ведется проверка, которая выяснит причины инцидента, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях самолет Минобороны США загорелся в Ирландии. Лайнер Boeing 767-300 ехал по взлетно-посадочной полосе, готовясь ко взлету. Однако диспетчеры неожиданно заметили возгорание возле одного из шасси. Все пассажиры и члены экипажа экстренно покинули борт через два аварийных выхода. Никто из них не пострадал. Сообщалось, что среди пассажиров были гражданские сотрудники Минобороны США.

ИСТОЧНИК KP.RU