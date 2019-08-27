Самарская область презентовала на салоне МАКС-2019 новейшие разработки в сфере авиапромышленности

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-27T18:37:02+03:00

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На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который 27 августа стартовал в подмосковном Жуковском, свои новейшие разработки представила Самарская область. Делегацию региона возглавил Дмитрий Азаров.

- Аэрокосмическая отрасль является одной из базовых отраслей для экономики региона, это отрасль нашей традиционной специализации. Компетенции мы здесь сохраняем, восстанавливаем и преумножаем. Участие в МАКСе является крайне важным для нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

На салоне презентовали макет перспективной двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5», самолеты-амфибии Л-142 МШ и Л-145, аппарат для поиска затонувших объектов и обслуживания гидротехнических сооружений «Калан» и беспилотник мультироторного типа «Сокол».

Кроме того, на МАКСе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Роскосмоса подписали соглашение о сотрудничестве. Госкорпорация будет помогать деятельности Научно-образовательного центра региона, участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проводить перспективные исследования и развивать технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU