Президент Бразилии посоветовал Макрону извиниться перед ним

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-27T18:53:05+03:00

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Глава Бразилии Жаир Болсонару предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону принести извинения в свой адрес. Об этом он заявил во время встречи с журналистами 27 августа.

- Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлён, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией, - цитирует ТАСС слова бразильского президента.

- Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу, - заявил глава Бразилии.

Известный писатель Пауло Коэльо, из-под пера которого вышел самый известный роман «Алхимик», поспешил извиниться за поведение президента страны. Накануне президент Франции прокомментировал оскорбления сделанные коллегой из Бразилии в адрес своей жены.

ИСТОЧНИК KP.RU