В Москве отец избил свою 17-летнюю дочь за курение электронной сигареты

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-27T19:53:34+03:00

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В Москве проводом от электронной сигареты отец избил собственную 17-летнюю дочь. Мужчина нанес подростку множественные повреждения по различным частям тела. В результате этого девушка попала в больницу.

В местное отделение полиции обратилась 17-летняя школьница и рассказала, что на днях дома ее избил 43-летний отец. В качестве доказательства девушка продемонстрировала множественные ушибы по всему телу и кровоподтеки.

Дело в том, что накануне 42-летний мужчина нашел у своей дочери электронную сигарету. Девушка объяснила, что она принадлежит не ей, а подруге. Позже между родственниками произошел скандал, в ходе которого отец избил проводом от электронной сигареты свою дочь. В результате полученных травм подростку пришлось обратиться ко врачам, сообщили KP.RU собственные источники.

На данный момент полиция выясняет детали инцидента. Также сообщается, что отец девочки задержан для дальнейшего допроса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве подросток жестоко избил в метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. 53-летний Игорь Брехов просил не бить его по печени, которую ему пересадили год назад, но преступника это не волновало.

ИСТОЧНИК KP.RU