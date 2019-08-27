2019-08-27T21:05:45+03:00
Общество

Умерла Людмила Мальцева: заслуженная артистка России и культуролог

Людмила Мальцева умерла в возрасте 69 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Людмила Мальцева: заслуженная артистка России и культуролог Фото: Екатерина Чеснокова / РИА НовостиУмерла Людмила Мальцева: заслуженная артистка России и культуролог Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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В Москве умерла заслуженная артистка России и культуролог Людмила Мальцева. Актриса умерла в возрасте 69 лет.

Популярность артистке принесли роли в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".

- Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты, - сообщили в Союзе кинематографистов.

Артистка родилась в 1950 году в Кемерово. Она окончила Театральное училище имени Щепкина и продолжила обучение в Сорбонне.Там она изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве умерла Александра Назарова, народная артистка России, звезда сериала "Моя прекрасная няня". Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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