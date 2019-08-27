Умерла Людмила Мальцева: заслуженная артистка России и культуролог
В Москве умерла заслуженная артистка России и культуролог Людмила Мальцева. Актриса умерла в возрасте 69 лет.
Популярность артистке принесли роли в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".
- Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты, - сообщили в Союзе кинематографистов.
Артистка родилась в 1950 году в Кемерово. Она окончила Театральное училище имени Щепкина и продолжила обучение в Сорбонне.Там она изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве умерла Александра Назарова, народная артистка России, звезда сериала "Моя прекрасная няня". Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU