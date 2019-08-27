Движение поездов по МЦК частично приостановили

СЕГОДНЯ 22:10 2019-08-27T22:28:25+03:00

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Московский метрополитен сообщает, что движение фирменных поездов "Ласточка" по МЦК было частично приостановлено.

Сообщается о технических неполадках.

- Железнодорожники уже занимаются восстановлением. Движение по 2 пути (против часовой) осуществляется штатно, - говорится в Twitter Московского метрополитена.

По последним данным, движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке полностью восстановлено и вводится в обычный график. Менее, чем за 15 минут железнодорожники смогли устранить технические неполадки.

Ранее сайт kp.ru в мае текущего года в метро Москвы составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают пользователи в соцсетях. По хештегу #мосметро только в инстаграме находилось почти 70 тысяч фотографий. Лидером апреля этого года стала открытая относительно недавно станция метро"Савеловская".

ИСТОЧНИК KP.RU