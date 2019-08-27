Движение поездов по МЦК частично приостановили
Московский метрополитен сообщает, что движение фирменных поездов "Ласточка" по МЦК было частично приостановлено.
Сообщается о технических неполадках.
- Железнодорожники уже занимаются восстановлением. Движение по 2 пути (против часовой) осуществляется штатно, - говорится в Twitter Московского метрополитена.
По последним данным, движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке полностью восстановлено и вводится в обычный график. Менее, чем за 15 минут железнодорожники смогли устранить технические неполадки.
Ранее сайт kp.ru в мае текущего года в метро Москвы составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают пользователи в соцсетях. По хештегу #мосметро только в инстаграме находилось почти 70 тысяч фотографий. Лидером апреля этого года стала открытая относительно недавно станция метро"Савеловская".
ИСТОЧНИК KP.RU