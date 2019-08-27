2019-08-27T22:58:40+03:00
В мире

Польский МИД сравнил "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа

Варшава воспринимает данный договор как документ, который зафиксировал сферы влияния в Европе и фактическое разделение Польши
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Польский МИД сравнил "Северный поток" с пактом Молотова-РиббентропаПольский МИД сравнил "Северный поток" с пактом Молотова-РиббентропаФото: REUTERS
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Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с знаменитым пактом Молотова-Риббентропа.

Варшава воспринимает данный договор как документ, который зафиксировал сферы влияния в Европе и фактическое разделение Польши. Напомним, советско-германский договор о ненападении или пакт Молотова-Риббентропа, был подписан 23 августа 1939 года в Москве.

Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад российский лидер Владимир Путин присутствовал в Польше на мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Спустя 10 лет, на 80-ю годовщину начала войны Россию уже не пригласили. При этом на мероприятии присутствовали союзники по ЕС, НАТО, Восточному партнерству.

Шинковский подчеркнул, что в отношениях с Россией у бывшего польского правительства "были фальшивые надежды".

- Газопровод "Северный поток", обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но и для Европы, - заявил замглавы МИД Польши, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%. Уже построены обе нитки газопровода в ФРГ и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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