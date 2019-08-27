В России 60 аэропортов отремонтируют за 6 лет

СЕГОДНЯ 23:14 2019-08-27T23:28:01+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах отремонтировать 60 аэропортов по всей стране в ближайшие шесть лет. Соответствующее заявление глава государства сделал, когда осматривал новую воздушную гавань в Саратове.

- У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов, - сообщил президент.

Международный аэропорт Гагарин, который находится недалеко от Саратова, построен заново. Это второй за всю новейшую историю страны аэровокзал, возведенный с фундамента. Его пассажирская пропускная способность составит около одного миллиона человек в год. Общая площадь терминала 23 тысячи квадратным метров. Впечатляет размерами и взлетно-посадочная полоса. Ее длина составляет три тысячи метров, а ширина 45 метров. Площадь стоянки тоже немаленькая - на ней может разместиться 21 самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU