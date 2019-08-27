2019-08-28T00:02:12+03:00
В мире

Служба нацбезопасности Армении задержала экс-министра финансов страны

Гагика Хачатряна обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Служба нацбезопасности Армении задержала экс-министра финансов страныСлужба нацбезопасности Армении задержала экс-министра финансов страны
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Следственный департамент Службы национальной безопасности Армении сообщил о задержании бывшего министра финансов страны и начальника комитета государственных доходов Гагика Хачатряна. Экс-чиновника заподозрили в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Также его обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Во вторник, 27 августа были проведены обыски в особняке и в квартирах Гагика Хачатряна. В тот же день Хачатрян и его племянник, бывшее должностное лицо в Комитете государственных доходов, были доставлены в СНБ и задержаны, - отмечается в сообщении ведомства.

Примечательно, что экс-чиновник считается одним из самых богатых людей Армении. Он также был одним из влиятельнейших людей во власти. С 2008 до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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