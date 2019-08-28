Американская скрипачка дала концерт в виртуальной реальности

СЕГОДНЯ 00:56 2019-08-28T00:56:04+03:00

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Линдси Стирлинг, скрипачка из США, устроила собственный концерт в виртуальной реальности. Американка совместно со стартапом Wave выступила в понедельник, 26 августа, на своем Youtube-канале.

Во время концерта скрипачка находилась в студии, в то время как звуки ее музыкального инструмента и движения тела воспроизводились в виртуальном мире. Она исполнила для слушателей несколько композиций со своего альбома, а также пообщалась со «зрительным залом».

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ИСТОЧНИК KP.RU