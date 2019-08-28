2019-08-28T02:04:47+03:00
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Во вселенной Marvel появился супергерой-гей

Зрители смогут увидеть его в фильме «Вечные»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во вселенной Marvel появился супергерой-гейВо вселенной Marvel появился супергерой-гейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент киностудии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в супергеройской вселенной появится персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Увидеть его можно будет в фильме «Вечные».

- Он состоит в браке, у него есть семья, и это только часть того, кем он является, - цитирует издание The Entertainment Weekly главу Marvel.

В самом фильме «Вечные» пойдет речь о расе суперлюдей, которые появились в результате эволюции. Со временем они превратились в защитников Земли. Кинокартина снята по комиксу, однако в нем не было ЛГБТ-персонажей, поэтому фанаты пока не понимают о ком именно идет речь.

Режиссером «Вечных» станет Хлоя Чжао, известная по картинам «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». В ленте снимутся Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри и Ричард Мэдден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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