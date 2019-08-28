Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве: эвакуировали 120 человек

СЕГОДНЯ 01:36 2019-08-28T01:36:17+03:00

Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве охватил пять этажей здания

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Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве поздним вечером во вторник поднял по тревоге сотрудников экстренных служб. Загорелась высотка, где находилось больше ста человек. Пламя охватило пять из 24 этажей.

Приехав на место происшествия, спасатели эвакуировали 120 человек. Их разместили в школе № 878, расположенной неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU