2019-08-28T01:36:17+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве: эвакуировали 120 человек

Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве охватил пять этажей здания
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве поздним вечером во вторник поднял по тревоге сотрудников экстренных служб. Загорелась высотка, где находилось больше ста человек. Пламя охватило пять из 24 этажей.

Приехав на место происшествия, спасатели эвакуировали 120 человек. Их разместили в школе № 878, расположенной неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24