ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты выборов президента страны
Второй тур назначен на 8 сентября
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Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала окончательные результаты первого тура выборов президента страны. Лидерство удержал действующий глава государства Рауль Хаджимба.
Сообщается, что нынешний президент Абхазии набрал почти 25% голосов. На втором месте лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, заручившийся поддержкой 23% избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU