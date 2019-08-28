2019-08-28T02:21:41+03:00
Политика

ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты выборов президента страны

Второй тур назначен на 8 сентября
Мария ИГНАТЬЕВА
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Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала окончательные результаты первого тура выборов президента страны. Лидерство удержал действующий глава государства Рауль Хаджимба.

Сообщается, что нынешний президент Абхазии набрал почти 25% голосов. На втором месте лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, заручившийся поддержкой 23% избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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