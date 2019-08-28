США продадут Японии противоракеты больше чем на три миллиарда долларов
По контракту американцы сами будут производить их техническое обслуживание
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США решили продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA. Стоимость сделки составит 3,295 миллиарда долларов. Всего будет поставлено 73 противоракетных и 29 пусковых установок MK.
Сообщается, что этот контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США. А также повысит безопасность союзника, обеспечивающего стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которого Штаты считают ключевым.
ИСТОЧНИК KP.RU