2019-08-28T04:40:03+03:00
Происшествия

В Киеве задержали экс-министра здравоохранения Украины

Раису Богатыреву подозревают в махинациях с бюджетными деньгами в особо крупном размере
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Киеве задержали экс-министра здравоохранения УкраиныВ Киеве задержали экс-министра здравоохранения УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Киеве была задержана бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева. Она возглавляла ведомство, когда президентом был Виктор Янукович. Чиновницу обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами в особо крупном размере в том числе и при закупках лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Пограничная служба Украины отмечает, что Богатыреву задержали в аэропорту столицы незалежной. В этот момент экс-министр выходила с рейса, который прилетел в Киев из Минска.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдепе США рассказали о целях несостоявшейся поездки сенаторов в Россию
Илон Макс сообщил об успешном испытании аппарата Starhopper
Помпео подтвердил, что США будет работать над возвращением G8
США продадут Японии противоракеты больше чем на три миллиарда долларов
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты выборов президента страны
В китайском зоопарке обезьяна попыталась сбежать, разбив стекло камнем
Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве: эвакуировали 120 человек
Во вселенной Marvel появился супергерой-гей
Американская скрипачка дала концерт в виртуальной реальности
В России запретили охранять заключенных слишком добрыми собаками
Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата»
Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards
Служба нацбезопасности Армении задержала экс-министра финансов страны
Космический корабль Dragon покинул МКС
В России 60 аэропортов отремонтируют за 6 лет
Польский МИД сравнил "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа
Путин приехал в Казань на церемонию закрытия чемпионата World Skills
Эрдоган и Путин обсудили меры по по нормализации ситуации в Идлибе
Движение поездов по МЦК частично приостановили