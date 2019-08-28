В Киеве задержали экс-министра здравоохранения Украины
Раису Богатыреву подозревают в махинациях с бюджетными деньгами в особо крупном размере
В Киеве задержали экс-министра здравоохранения УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве была задержана бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева. Она возглавляла ведомство, когда президентом был Виктор Янукович. Чиновницу обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами в особо крупном размере в том числе и при закупках лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Пограничная служба Украины отмечает, что Богатыреву задержали в аэропорту столицы незалежной. В этот момент экс-министр выходила с рейса, который прилетел в Киев из Минска.
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ИСТОЧНИК KP.RU