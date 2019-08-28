В Госдепе США рассказали о целях несостоявшейся поездки сенаторов в Россию
Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали в получении визы
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Представитель Госдепартамента СШ рассказал о целях несостоявшегося визита двух американских сенаторов в Россию. Рон Джонсон и Крис Мерфи ранее заявляли, что им отказали в получении. Они планировали в ходе поездки в РФ обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран.
ИСТОЧНИК KP.RU