2019-08-28T06:31:24+03:00
Происшествия

В США мужчина открыл огонь по полицейским, забаррикадировавшись в доме

На газоне перед зданием лежат два тела
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США мужчина открыл огонь по полицейским, забаррикадировавшись в домеВ США мужчина открыл огонь по полицейским, забаррикадировавшись в домеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США полиция ведет переговоры с мужчиной, которой забаррикадировался в доме и ведет стрельбу. На лужайке перед окнами здания лежать два тела. Стражи правопорядка не могут сказать живы ли люди.

По данным телеканала Fox News,мужчина забаррикадировался примерно в 17:30 по местному времени, 00:30 по московскому. Стражи правопорядка стараются убедить мужчину сдаться. Однако при попытке полицейских приблизиться к дому, мужчина открывает по офицерам огонь. Есть ли пострадавшие пока не известно.

Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы. Шеф полиции американского города Уэст-Хелена, где разворачиваются события, Джеймс Смит сообщил, что мотивы мужчины и его личность не установлены. По предварительным данным, в доме со стрелком находится заложник. Это осложняется действия, прибывших на место происшествия, спецназовцев.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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