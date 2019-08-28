Стал известен объем «скрытой» экономики России

СЕГОДНЯ 06:43 2019-08-28T06:43:58+03:00

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Объем «скрытой» экономики России стал известен. Расходы страны на полкупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности за 2017 год достигли почти пяти триллионов рублей. По данным Росстата, это около 5,3% ВВП за тот год.

В ведомстве ранее заявляли об уменьшении приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал. Это говорит о том, что секретные траты за 2018 год могли сократиться.

ИСТОЧНИК KP.RU