Пять человек погибли, 31 пострадал при возгорании грузовика в Китае

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-28T08:36:31+03:00

Огонь возник в районе покрышки и быстро перекинулся на кузов с грузом [видео]

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Пять человек погибли, еще 31 получил различные травмы и ожоги в результате возгорания грузовика в туннеле скоростной автотрассы G15 китайской провинции Чжэцзян. Состояние 14 пострадавших оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в ночь со вторника, на среду, 28 августа, в районе города Тайчжоу. грузовик двигался в сторону города Линьхай, когда у него загорелась покрышка. Пламя стремительно перекинулось на кузов, в результате чего в туннеле возникло сильное задымление. Многие водители оказались заблокированы.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Водителя грузовика задержали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города Линьхай, передает "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе еще семь жителей Китая погибли в результате стихийного бедствия. На страну обрушились наводнения и оползни.

Пять человек погибли при возгорании грузовика в туннеле в Китае.Из-за дыма водители многих автомобилей оказались заблокированы

ИСТОЧНИК KP.RU