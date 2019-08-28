Коломойский назвал условие, при котором Зеленский останется президентом
Бизнесмен считает, что опираться надо на данные о количестве возвращающихся на родину граждан Украины
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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что эффективность работы Владимира Зеленского на должности главы государства нужно измерять тем, сколько людей возвращается жить в страну.
Согласно данным бизнесмена, сейчас население незалежной составляет 35 миллионов человек. При этом условием для переизбрания Зеленского на второй президентский срок Коломойский назвал увеличение этой цифры на 10%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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