2019-08-28T08:23:23+03:00
Политика

Коломойский назвал условие, при котором Зеленский останется президентом

Бизнесмен считает, что опираться надо на данные о количестве возвращающихся на родину граждан Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что эффективность работы Владимира Зеленского на должности главы государства нужно измерять тем, сколько людей возвращается жить в страну.

Согласно данным бизнесмена, сейчас население незалежной составляет 35 миллионов человек. При этом условием для переизбрания Зеленского на второй президентский срок Коломойский назвал увеличение этой цифры на 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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