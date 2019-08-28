2019-08-28T09:24:40+03:00
Происшествия

Один человек погиб, семь пострадали при взрыве газа в доме под Львовом

Весь подъезд с первого по четвертый этаж был разрушен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Разбор завалов продолжается. Фото: Нацполиция Украины по Львовской областиРазбор завалов продолжается. Фото: Нацполиция Украины по Львовской области
Изменить размер текста:

Мощный взрыв газа прогремел в жилом доме города Дрогобыч Львовской области. В результате инцидента погиб один человек, пострадали не менее семи. Такие данные предоставили в Главном управлении Национальной полиции Украины.

ЧП произошло в ночь со вторника на среду, 28 августа, около 02:50 по местному времени. На месте обрушения продолжается разбор завалов.

Согласно данным сайта регионального управления Нацполиции, среди пострадавших четверо несовершеннолетних - мальчик в возрасте 6 лет, две девочки 9 и 12 лет, а также 17-летняя девушка. Кроме того, травмы получили две женщины (39 и 41 год) и 19-летний парень. Личность погибшего пока не установлена.

Личность погибшего устанавливается. Фото: Нацполиция Украины по Львовской области

Личность погибшего устанавливается. Фото: Нацполиция Украины по Львовской области

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Агентство "Интерфакс-Украина" уточняет, что первые четыре этажа подъезда, в котором прогремел взрыв, разрушены. В здании полностью отключили газо-, электро- и водоснабжение.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее мощный взрыв бытового газа разрушил торговый центр в штате Мэриленд, США. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборы в школу обойдутся в 2019 году в 10 тысяч рублей
Росстат составил карту калорийности России
Китай не пустил военный корабль США в свой порт
Волкер назвал условие возвращения к формату G8 с участием России
Коломойский назвал условие, при котором Зеленский останется президентом
Пять человек погибли, 31 пострадал при возгорании грузовика в Китае
В Японии спасли рыбаков, чье судно перевернулось в Тихом океане
Власти Японии рекомендовали 710 тыс. человек покинуть дома из-за ливней
В России появится "принципиально новый" вертолет
Погода в Москве на 28 августа 2019 года: возможен сильный ветер
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Стал известен объем «скрытой» экономики России
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках
В США мужчина открыл огонь по полицейским, забаррикадировавшись в доме
Московский планетарий призвал не бояться астероида, летящего на землю
В Госдепартаменте США рассказали о целях несостоявшейся поездки сенаторов в Россию