Один человек погиб, семь пострадали при взрыве газа в доме под Львовом

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-28T09:24:40+03:00

Весь подъезд с первого по четвертый этаж был разрушен

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Мощный взрыв газа прогремел в жилом доме города Дрогобыч Львовской области. В результате инцидента погиб один человек, пострадали не менее семи. Такие данные предоставили в Главном управлении Национальной полиции Украины.

ЧП произошло в ночь со вторника на среду, 28 августа, около 02:50 по местному времени. На месте обрушения продолжается разбор завалов.

Согласно данным сайта регионального управления Нацполиции, среди пострадавших четверо несовершеннолетних - мальчик в возрасте 6 лет, две девочки 9 и 12 лет, а также 17-летняя девушка. Кроме того, травмы получили две женщины (39 и 41 год) и 19-летний парень. Личность погибшего пока не установлена.

Личность погибшего устанавливается. Фото: Нацполиция Украины по Львовской области

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Агентство "Интерфакс-Украина" уточняет, что первые четыре этажа подъезда, в котором прогремел взрыв, разрушены. В здании полностью отключили газо-, электро- и водоснабжение.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее мощный взрыв бытового газа разрушил торговый центр в штате Мэриленд, США. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU