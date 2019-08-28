Китай назвал гонконгский кризис самым серьезным за последние 20 лет

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-28T10:15:07+03:00

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Министр иностранных дел Китая Ван И назвал окутавшие Гонконг волнения самым серьезным кризисом с момента передачи мегаполиса в юрисдикцию республики.

Он также выразил надежду на то, что члены местного отделения генеральной торговой палаты "Один пояс - один путь" смогут оказать поддержку официальным властям в вопросе разрешения ситуации.

"Я верю, что при твердой поддержке центрального правительства и активных действиях гонконгских властей наши соотечественники в этом специальном административном районе проявят солидарность и Гонконг обязательно преодолеет все трудности", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что последние несколько месяцев в Гонконге постоянно проходят ожесточенные протестные акции. Одна из последних состоялась на минувших выходных. Сайт kp.ru писал, что столкновениях с демонстрантами пострадали не менее 15 полицейских, также травмы получили сами активисты. Причиной же беспорядков являются планы властей Гонконга по принятию закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721496" frameborder="0"></iframe> В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU