Опубликовано видео полета Су-57: истребитель исполнил «плоский штопор»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-28T12:25:01+03:00

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Российский многоцелевой истребитель Су-35 восполнил тренировочный полет с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

На кадрах видео, опубликованных телеканалом RT, можно увидеть взлет и посадку самолета, а также выполнение экипажем сложнейших элементов. Так в ходе исполнения фигур высшего пилотажа многоцелевой истребитель крутится в воздухе.

О том, где и когда был снят ролик, не сообщается.

Появилось видео плоского штопора в исполнении Су-57.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану Су-57. Глава Турции проявил интерес к российским истребителям. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, чтоМосква и Анкара обсуждают вопрос их поставки.

СПРАВКА

Су-57 является разработкой которого занималось «ОКБ Сухого», впервые поднялся в воздух в 2010 году. Самолет был создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

ИСТОЧНИК KP.RU