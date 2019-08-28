Опубликовано видео полета Су-57: истребитель исполнил «плоский штопор»
Российский многоцелевой истребитель Су-35 восполнил тренировочный полет с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
На кадрах видео, опубликованных телеканалом RT, можно увидеть взлет и посадку самолета, а также выполнение экипажем сложнейших элементов. Так в ходе исполнения фигур высшего пилотажа многоцелевой истребитель крутится в воздухе.
О том, где и когда был снят ролик, не сообщается.
Появилось видео плоского штопора в исполнении Су-57.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану Су-57. Глава Турции проявил интерес к российским истребителям. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, чтоМосква и Анкара обсуждают вопрос их поставки.
СПРАВКА
Су-57 является разработкой которого занималось «ОКБ Сухого», впервые поднялся в воздух в 2010 году. Самолет был создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.
ИСТОЧНИК KP.RU