Москалькова прокомментировала освобождение журналиста Вышинского: «Это вселяет надежду»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-28T12:57:38+03:00

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая побывала с однодневным визитом в Киеве буквально накануне 23 августа (и хотя цель это поездки пока не разглашается, многие склонны думать, что на официальных встречах обсуждался в том числе и вопрос арестованного журналиста) поздравила и самого Кирилла и его семью с такими радостными новостями - освобождению из-под стражи.

- Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишённым политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста. От всей души всех, кто содействовал его освобождению! – передает официальная пресс-служба слова Татьяны Москальковой.

Напомним, что Кирилл Вышинский был арестован в июне 2018 года. По мнению следствия, он вел подрывную деятельность против Украины. По предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет. Уголовное расследование продолжится. На суде Вышинский заявил, что скрываться не намерен и обязуется являться по первому требованию следственных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728619" frameborder="0"></iframe> «Для начала выйти на улицу» – Вышинский о планах после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU