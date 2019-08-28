2019-08-28T12:52:37+03:00
Общество

Учителя в возрасте до 55 лет получат миллион рублей за переезд в село

В Минпросвещения уточнили критерии претендентов на получение единовременных выплат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельскую местностьУчителя получат по миллиону рублей за переезд в сельскую местностьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Под программу "Земский учитель" подпадают педагоги в возрасте до 55 лет. Такой критерий озвучили в министерстве просвещения России.

Каждый учитель моложе установленной возрастной планки может рассчитывать на единовременную выплату в размере один миллион рублей в случае переезда в село или малый город ради работы.

"По вопросу о максимальном возрасте участников программы "Земский учитель" Минпросвещения России информирует, что на федеральном уровне возрастной ценз учителей, претендующих на единовременные компенсационные выплаты, составляет 55 лет", - цитирует ТАСС текст официального письма-разъяснения.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил освободить выплаты по "Земского учителю" от НДФЛ. Таким образом педагоги будут действительно получать миллион рублей, а не 870 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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