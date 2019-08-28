Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-28T12:50:55+03:00

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В Ассоциации туроператоров назвали самые популярные направления отдыха у россиян наступающей осенью. По словам экспертов, в этом году число бронирований в эти страны выросло до 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В числе самых востребованных мест для путешествий оказались Турция, Россия, Тунис, Испания и Кипр, отметили туроператоры. Помимо этого туристы активно бронируют путевки в Италию, Черногорию, Грецию, Таиланд и Вьетнам.

Помимо этого эксперты отметили, что в это году повысился спрос на такие направления как Франция, Чехия, Куба, Мальдивы, Хайнань и Шри-Ланка. Хотя эти страны по-прежнему не так популярны для осенних путешествий, передает сайт телеканала «Звезда».

Туроператоры отмечают, что в текущем году туристы оказались более экономными, чем годом ранее, поскольку спрос вырос именно на весенние и осенние туры, стоимость которых значительно ниже летних. При этом путешественники стали чаще выбирать путевки на 9-12 дней, а не на 14, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU