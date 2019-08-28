«Укрэнерго» подала на Россию в суд из-за потери активов в Крыму

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-28T13:19:26+03:00

В компании уверяют, что хотели решить все путем переговоров, но не получили ответа

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Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" обратилась в арбитражный суд с иском против России. Причиной спора стали оставшиеся в Крыму активы предприятия.

В руководстве "Укрэнерго" заявили, что сначала собирались решить все мирно, путем переговоров, но так и не получили от России ответа. В результате 27 августа 2019 года в арбитражный суд были направлены материалы спора.

Речь идет о письменных извещениях компании в рамках соглашения правительств России и Украины "О поощрении и взаимной защите инвестиций". В какую сумму оценены активы, на сайте "Укрэнерго" не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что эта энергетическая компания продолжала поставлять электричество в Крым даже после того, как он стал частью России. Однако цена была довольно высокой - 3,54 рубля за киловатт-час, при том что объем экспорта в год составлял 500 миллионов киловатт-часов.

ИСТОЧНИК KP.RU