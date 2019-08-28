Британка убила собственного отца пультом от телевизора

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-28T13:47:26+03:00

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Британка Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом от телевизора.

Как сообщает газета Metro, по данным полиции, в порыве гнева 50-летняя женщина бросила пульт дистанционного управления в своего родственника и причинила ему ранение головы. После Таунсенд толкнула отца с дивана и он сломал несколько ребер.

Женщина успела скрыться с места преступления, когда к ее дому приехала скорая помощь. Мужчина сидел в кресле и держал полотенце у раны на голове. Врачи пытались ему помочь, но он скончался в больнице через 12 дней. Отец британки страдал остеопорозом, поэтому любые падения были для него смертельными.

Женщине уже было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Сайт kp.ru ранее рассказывал о том, как в Хабаровском крае женщина убила собственного отца, ударив его ножом в грудь, после чего спокойно легла спать.

ИСТОЧНИК KP.RU