СК обвинило Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следственный комитет предъявил бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
«Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 млрд рублей», - сказал следователь на заседании Мосгорсуда.
Как писал сайт kp.ru, 27 августа в отношении Абызова было возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее следственный комитет России дал оценку стоимости арестованного имущества бывшего министра. Оно составляет более 27 миллиардов рублей.
Напомним, Абызова и его помощников обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей. Свою вину фигуранты дела не признают и отказываются сотрудничать со следствием.
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ИСТОЧНИК KP.RU