СК обвинило Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-28T14:04:06+03:00

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Следственный комитет предъявил бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.

«Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 млрд рублей», - сказал следователь на заседании Мосгорсуда.

Как писал сайт kp.ru, 27 августа в отношении Абызова было возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее следственный комитет России дал оценку стоимости арестованного имущества бывшего министра. Оно составляет более 27 миллиардов рублей.

Напомним, Абызова и его помощников обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей. Свою вину фигуранты дела не признают и отказываются сотрудничать со следствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU