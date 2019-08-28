2019-08-28T14:37:57+03:00
Общество

"Осторожно дети": Яндекс начнет предупреждать водителей о школах на дорогах

Эта функция уже совсем скоро появится в Яндекс.Навигаторе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Геосервис ЯндексаФото: Геосервис Яндекса
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К началу учебного года компания Яндекс запустит новый сервис. Теперь Яндекс.Навигатор будет предупреждать водителей о приближении к школам. В приложении появятся знаки "Осторожно дети" и голосовые предупреждения, которые будет слышать каждый водитель при подъезде к школе. "Будьте внимательны, рядом школа" - такое оповещение прозвучит, если скорость автомобиля выше допустимой.

По желанию водитель сможет самостоятельно обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом возле школы, если его по каким-то причинам не оказалось в навигаторе. Для этого можно воспользоваться Народной картой или редактором карт Яндекса.

Эта функция появится уже в ближайшем обновлении Яндекс.Навигатора, а в скором времени и в других сервисах Яндекса. Ей смогут воспользоваться водители такси, каршеринга Драйв и те, кто ездит со встроенным в автомобиль бортовым компьютером Яндекс.Авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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