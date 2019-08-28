2019-08-28T14:49:59+03:00
Наука

Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды

Специалисты считают, что из-за лишнего веса могут отмирать вкусовые рецепторы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как взаимосвязаны вкусовые рецепторы и ожирениеУченые рассказали, как взаимосвязаны вкусовые рецепторы и ожирениеФото: Анастасия ОСИПОВА
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Ученые из США установили связь между работой вкусовых рецепторов и риском ожирения. Специалисты из Бингемтонского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что те, кто страдает от лишнего веса, хуже чувствуют вкус еды.

Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных крыс, в ходе которого изучили ядро одиночного пути - части мозга, которая отвечает за ощущение вкуса. К исследованию привлекли две группы крыс: первая группа после содержания на специальной диете страдала от ожирения, а вторая — имела нормальный вес.

В результате, оказалось, что у толстых крыс вкусовые рецепторы работали хуже. Они не так остро чувствовали вкус еды и ощущения этого вкуса были не столь продолжительными, как у крыс с нормальным весом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На основе результатов эксперимента, ученые предположили, что из-за лишнего веса на языке уменьшается число вкусовых рецепторов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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