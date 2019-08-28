Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-28T15:25:44+03:00

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Действия полицейских в Анапе и Екатеринбурге, которые подозреваются в изнасилованиях, возмутительны и неприемлемы. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что нельзя связывать подобные инциденты с профессиональной деятельностью подозреваемых.

«Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан естественно являются возмутительными, недопустимыми, и конечно здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», - заявил представитель Кремля и попросил прежде всего дождаться выводов следствия.

Ранее троих работников правоохранительных органов в Екатеринбурге отправили в СИЗО и под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании задержанной ими 22-летней гражданки Казахстана. Позже в Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело по принуждению к сексу 17-летней спортсменки из Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU