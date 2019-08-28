Коломойский призвал снять с РФ часть санкций

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-28T15:51:07+03:00

Бизнесмен отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса"

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал Киеву снять половину санкций с России.

Он отметил, что Украине стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса".

Коломойский уверен, что Незалежная должна сохранить свою позицию по полуострову. Однако при этом отменить экономические ограничения, введенные в отношении РФ.

- Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - рассказал бизнесмен в интервью порталу "Цензор.нет".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игорь Коломойский назвал условие, при котором Владимир Зеленский останется президентом. Бизнесмен считает, что опираться надо на данные о количестве возвращающихся на родину граждан Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU