Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал Киеву снять половину санкций с России.
Он отметил, что Украине стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса".
Коломойский уверен, что Незалежная должна сохранить свою позицию по полуострову. Однако при этом отменить экономические ограничения, введенные в отношении РФ.
- Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - рассказал бизнесмен в интервью порталу "Цензор.нет".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игорь Коломойский назвал условие, при котором Владимир Зеленский останется президентом. Бизнесмен считает, что опираться надо на данные о количестве возвращающихся на родину граждан Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU