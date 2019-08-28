Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-28T15:54:27+03:00

Проект по новым стандартам образования будет рассмотрен до конца текущего года Фото: Олег ЗОЛОТО

Эскулапы будут учиться в ординатуре пять лет вместо двух

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Минздрав России разработал проект образовательного стандарта, согласно которому срок подготовки специалистов в области пластической хирургии увеличится на пять лет. Проект по новым стандартам образования будет рассмотрен до конца текущего года.

- Сегодня, имея финальную версию профессионального стандарта, где описаны виды деятельности, манипуляции, навыки, знания, умения пластических хирургов, которые от них будут требоваться, создан проект федерального государственного образовательного стандарта. Думаю, что реализация этого образовательного стандарта и примерная образовательная программа, которая является его частью, это ближайшее будущее, - цитирует агенство "Москва" слова замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой.

В Минздраве РФ предполагают, после утверждения данного стандарта, устанавливать контрольные цифры приема и требования к образовательным организациям в части новой модели подготовки.

Пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова в эксклюзивном интервью «КП» рассказала, почему современные женщины стали стареть на 10 лет позже, нежели 30 лет назад. Также она развеяла мифы о ботоксе и поведала о важности предварительного обследования перед процедурой омоложения.

ИСТОЧНИК KP.RU