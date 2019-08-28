2019-08-28T16:28:04+03:00
Общество

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года

Конструктор лайнера рассказал, что строится уже пятый самолет данного типа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет МС-21. Фото: корпорация «Иркут»Самолет МС-21. Фото: корпорация «Иркут»
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Первый пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнет летные испытания в 2020 году, после чего в этом же году планируется получить сертификат. Соответствующие заявление сделал главный конструктор МС-21 Константин Попович.

«Мы планируем закончить испытания в конце 2020 года и получить сертификат типа», - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Попович также сообщил, что строится уже пятый лайнер МС-21, который также будет подключен к испытаниям в следующем году

Напомним, в феврале этого года из-за переходом на российские композитные материалы запуск серийного производства МС-21 был перенесен на конец 2020 года. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в следующем году должны начаться испытания лайнера. На МАКСе-2019 вице-премьер России Юрий Борисов выразил надежду, что к концу 2020-ого будут завершены все сертификационные процедуры и серийный выпуск начнется в 2021 году.

На МАКС-2019 представили МС-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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