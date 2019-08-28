2019-08-28T17:24:26+03:00
Политика

Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"

Парламентарий заявил, что озвученное американским дипломатом условие для присоединения Москвы к G7 — это "дикая идея"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя Штатов по Украине Курта Волкера. Ранее он заявил, что возвращение к формату G8 возможно после "ухода России из Крыма".

В итоге, Пушков заявил, что озвученное американским дипломатом условие для присоединения Москвы к G7 — это "дикая идея".

- В обмен на эфемерное место в G8 Курт Волкер предлагает нам отказаться от Крыма - земли, которая более 200 лет была частью России - и от 2,35 миллиона наших сограждан, - подчеркнул российский сенатор в своем Twitter.

Парламентарий также заявил, что Курту Волкеру следует заниматься не украинским кризисом, а "постановкой пьес в театре абсурда".

- Это у него лучше получится, - подытожил Пушков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Курт Волкер назвал условие возвращения к формату G8 с участием России. Спецпредставитель США по Украине хочет, чтобы Крым "вернулся обратно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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