МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-28T16:45:18+03:00

В российском внешнеполитическом ведомстве освобождение главреда «РИА Новости Украина» назвали отправной точной для исправления ситуации с правами СМИ в незалежной [видео]

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Москва рассчитывает на полное оправдание главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и рассчитывает, что решение Киевского апелляционного суда об освобождении журналиста из-под стражи положительно повлияет на права СМИ в незалежной. Соответствующие заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример - я говорю о сегодняшнем освобождении - послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине», - сказала представитель российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее суд Киева освободил обвиняемого в государственной измене главреда информационного агентства под личное поручительство. Вышинский намерен доказывать свою невиновность. Напомним, ранее До этого журналисту восемь раз продлевали меру пресечения. В результате он провел в следственном изоляторе больше года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728648" frameborder="0"></iframe> «Я ждал этого решения больше года». Кирилл Вышинский выпущен из-под стражи.

ИСТОЧНИК KP.RU