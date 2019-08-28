2019-08-28T16:45:18+03:00
Политика

МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского

В российском внешнеполитическом ведомстве освобождение главреда «РИА Новости Украина» назвали отправной точной для исправления ситуации с правами СМИ в незалежной [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кирилл Вышинский. Фото Андрей ДоманскийКирилл Вышинский. Фото Андрей Доманский
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Москва рассчитывает на полное оправдание главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и рассчитывает, что решение Киевского апелляционного суда об освобождении журналиста из-под стражи положительно повлияет на права СМИ в незалежной. Соответствующие заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример - я говорю о сегодняшнем освобождении - послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине», - сказала представитель российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее суд Киева освободил обвиняемого в государственной измене главреда информационного агентства под личное поручительство. Вышинский намерен доказывать свою невиновность. Напомним, ранее До этого журналисту восемь раз продлевали меру пресечения. В результате он провел в следственном изоляторе больше года.

«Я ждал этого решения больше года». Кирилл Вышинский выпущен из-под стражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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