2019-08-28T16:53:30+03:00
Общество

"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников

Для хорошего самочувствия и успеваемости младшие школьники должны питаться до 6 раз в день
Людмила КАЮМОВА
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Обед в школьной столовой.Обед в школьной столовой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева рассказала на пресс-конференции об основных правилах пищевого поведения для школьников 1-4 классов. По её мнению, ребенок в возрасте от 6 до 10 лет должен получать 5-6 порций еды в день, с перерывом не более 4 часов между приемами пищи.

Первый завтрак должен быть дома. Это может быть злаковая каша или омлет. Рыбу или мясо лучше предлагать в первой половине дня. Пища, богатая белком, переваривается медленно и стимулирует нервную систему организма. За час до сна, можно предложить порцию кисломолочного напитка в качестве второго ужина.

Брежнева также напомнила о необходимости соблюдения детьми основных правил гигиены питания. Они должны сами знать и уметь, что руки, фрукты и овощи перед едой надо обязательно мыть, сообщает РИА.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о скандальном заявлении Ольги Беляевой, директора департамента образования Владимирской области. По её словам, питание младших школьников является заботой исключительно их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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