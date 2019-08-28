Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
Советник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай
Изменить размер текста:
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя пятого поколения.
- Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его, - заявил Болтон.
Советник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU