СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-28T16:46:36+03:00

Советник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя пятого поколения.

- Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его, - заявил Болтон.

Советник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU