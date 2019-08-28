Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
Бюджет России на следующую трехлетку до 2022 года должен остаться ориентированным на обеспечение лидерства в фундаментальной науке. Соответствующие заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медев, подчеркнув, что у России «амбициозные цели» по образованию.
«Нужно дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте - от школьников до пенсионеров, в том числе чтобы и сами преподаватели могли вовремя проходить переобучение», - сказал глава кабмина, отметив, что правительство должно продолжить оказывать поддержку российским университетам на повышение конкурентоспособности.
Медведев рассказал о том, что финансирование новых исследований растет с каждым годом. Так в 2015 году было выделено 115 миллиардов рублей, а в 2019 году на эти цели предусмотрено уже 180 миллиардов.
Напомним, в прошлом году был утвержден Национальный проект «Наука», согласно которому до 2024 года Россия увеличит финансирование фундаментальных исследований и разработок на 50%.
ИСТОЧНИК KP.RU